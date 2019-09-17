اتحاد: أسعار البنزين الأمريكية تقفز بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين

أفاد تقرير من نادي اتحاد السيارات الأمريكي "إيه إيه إيه"، أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ستقفز على الأرجح هذا الأسبوع، بعد ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام قرابة 15%، في أعقاب هجمات على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع.

وقال اتحاد السيارات في تقرير إنه في الأسبوع، استقر متوسط أسعار البنزين على مستوى البلاد عند 2.56 دولار للغالون، لكن بمقدور السائقين توقع بعض التقلب في الأسعار في الأيام والأسابيع المقبلة، وفقا لـ"رويترز".

وخلال مطلع الأسبوع، شهدت السعودية هجمات بطائرات مسيرة على منشأتين رئيسيتين للنفط بما في ذلك بقيق، وهي الأكبر من نوعها في العالم.

وحجبت الهجمات 5.7 مليون برميل يوميا من السوق أو ما يعادل نحو 6% من الإنتاج العالمي.

وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

لتنخفض عمليات إنتاج النفط في منشآت "أرامكو" بمقدار 5 ملايين برميل يوميا، حيث تفاعلت سوق الطاقة العالمية بقلق كبير في الوقت الذي تبذل فيه عملاق صناعة النفط المملوكة للدولة جهودا لطمأنة الأسواق.