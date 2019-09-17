بالصور... بريطاني ينفق الملايين ليشبه كي بوب

وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية وقع أولي لندن البالغ من العمر 29 عامًا في حب الفرقة الكورية في عام 2013، عندما عاش في كوريا الجنوبية. وقال: "أريد أن تدور حياتي كلها حول كي بوب، أريد أن أبدو مثل جيمين، لأنه مثالي بالنسبة لي. شكل فكه، شفتيه، صوته، كل شيء".
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وبحسب الصحيفة خضع أولي لأكثر من 15 عملية جراحية، وبحلول شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت مصاريف تغيير مظهره 75 ألف جنيه. وفي يونيو/ حزيران الماضي عاد أولي إلى العاصمة الكورية وأنفق 50 ألفًا آخرى على عمليات تجميل الأنف، وشكل عظام الوجنتين والذقن، وكذلك الفك السفلي.
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