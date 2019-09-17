انتخابات الكنيست… نسبة التصويت بلغت حتى الثانية مساء 36.5%

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن نسبة التصويت في الانتخابات العامة لاختيار كنيست جديد، بلغت 36.5 % حتى الثانية مساءً.

القدس - سبوتنيك. وقالت اللجنة، في بيان مقتضب، "نسبة التصويت في انتخابات الكنيست بلغت حتى الثانية مساءً بالتوقيت المحلي (الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينتش) 36.5 بالمئة".

وفتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح الثلاثاء، أبوابها للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، لإجراء انتخابات تشريعية يسعى خلالها، بنيامين نتنياهو ، إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء.

يواجه نتنياهو تحديا قويا من رئيس هيئة الأركان السابق، الجنرال بيني غانتس، وتحالفه الوسطي "أزرق أبيض"، كما من القائمة العربية المشتركة، برئاسة أيمن عودة، التي تسعى للحصول على عدد من المقاعد يكون من شأنه تعقيد مهمة تشكيل حكومة يمينية متطرفة.

وعقد حزب الليكود اجتماعا طارئا الساعة 2:00 ظهرا، بسبب ارتفاع نسبة التصويت لدى أحزاب اليسار والقائمة العربية المشتركة، بزعامة أيمن عودة.

وتسعى القائمة العربية المشتركة إلى رفع نسبة التصويت بصفوف المواطنين العرب إلى 62% وما فوق، مع نسب تصويت تتجاوز الـ 80% منها للقائمة المشتركة، وهي النسب التي حققتها القائمة المشتركة في أول خوض للانتخابات عام 2015، وحققت 13 مقعدا في الكنيست آنذاك، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى إمكانية حصول القائمة المشتركة على 11-12 مقعدا.

وتحتدم المنافسة في هذه الانتخابات بين اليمين والمركز الإسرائيلي، حيث يسعى معسكر اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو، الوصول إلى 61 عضو كنيست بدون قائمة "إسرائيل بيتنا"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، لتشكيل حكومة يمينية دينية.