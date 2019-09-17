لجنة الانتخابات: نتنياهو يخرق القوانين بإجرائه مقابلات مع الإعلام

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية المركزية أن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، والمرشح في الانتخابات العامة التي تجري اليوم، عن حزب "الليكود"، يخرق قوانين الانتخابات بإجرائه مقابلات مع وسائل الإعلام.

ذكر بيان صادر عن اللجنة، اليوم الثلاثاء، إن "المقابلات التي يجريها رئيس الوزراء مع عدد من وسائل الإعلام هذا اليوم وقيامه بدعاية انتخابية، تعتبر خرقا واضحا لقانون الانتخابات المعمول به".

وأضاف بيان اللجنة "في حال تلقي شكوى خطية بهذا الخصوص فإن رئيس اللجنة القاضي حنان ملتسر، مخول له صلاحية فرض غرامات مالية مغلظة على وسائل الإعلام التي قامت بنشر التصريحات وعلى حزب الليكود".

وكان نتنياهو قد أعرب، في وقت سابق، عن صدمته جراء ضعف الإقبال في معاقل اليمين على انتخابات الكنيست، في مقابل الإقبال العالي من اليسار، داعيا لاجتماع طارئ لحزبه في هذا الصدد.

ونشر نتنياهو صورا لعملية التصويت في مركزين انتخابيين، أحدهما شبه خال والآخر مزدحم، معلقا بقوله إن "نسبة التصويت عالية في معاقل اليسار ومنخفضة في معاقل اليمين، إنها كارثة"، داعيا أنصاره لـ"التوجه للتصويت وإلا ستتشكل حكومة يسارية تضم أحزابا عربية".

في ذات السياق، ذكرت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية أن "نتنياهو استدعى على عجل وزراء الليكود وأعضاء الكنيست من الحزب لاجتماع طارئ في مقر إقامته في القدس، وذلك على ضوء "نسبة التصويت المرتفعة في المجتمع العربي في إسرائيل وكذلك في أوساط اليسار".