الخارجية الروسية تستدعي القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم استدعاء القائم بأعمال سفير جمهورية كوريا الشمالية في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، سيتم استدعاء القائم بأعمال سفير جمهورية كوريا الشمالية لدى روسيا، إلى وزارة الخارجية الروسية، على خلفية الوضع المرتبط باحتجاز مركبي صيد تابعين لكوريا الشمالية، كانا يصيدان بشكل غير مشروع في المياه الاقتصادية الروسية".

وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي ، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن إصابة 3 من حرس الحدود الروس، أثناء تنفيذ عملية احتجاز مركبي صيد تابعين لكوريا الشمالية، كانا يصيدان بشكل غير مشروع في المياه الاقتصادية الروسية.

ويشار إلى أن العاملين على ظهر السفن التابعة للأمن الفدرالي الروسي، المسؤولة عن مراقبة الحدود في إقليم بريمورسكي، اتخذت تدابير حاسمة للحد من أنشطة الصيد غير المشروع.

ويعد إبرام وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الصيد غير المشروع، أداة مهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمنتجات البحرية. وكانت روسيا قد وقعت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع كل من اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين الشعبية.

وبحر اليابان (البحر الشرقي) بحر حدودي يقع غربي المحيط الهادي، ويشبه البحر المتوسط بعدم وجود أمواج مدية فيه نتيجة انغلاقه التام. ويتشكل بحر اليابان بين الجزر اليابانية: هوكايدو، هونشو، كيوشو، إضافة إلى جزيرة ساخالين الروسية، إلى الشرق، وكوريا وروسيا إلى الغرب.