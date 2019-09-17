ظريف: أمريكا لم تغضب وحلفاؤها يفجرون أطفال اليمن بلا رحمة منذ 4 سنوات

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تغضب وحلفاؤها يفجرون أطفال اليمن بلا رحمة منذ 4 سنوات، لكنها انزعجت بشدة عندما رد الضحايا.

كتب ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "الولايات المتحدة في حالة إنكار حين تعتقد أن الضحايا اليمنيين الذين قضوا 4 سنوات يعيشون أسوأ جرائم حرب لن يفعلوا كل ما في وسعهم للرد"، مضيفا "ربما تشعر بالحرج من أن 100 مليار دولار من مبيعاتها للأسلحة لم توقف الحرب في اليمن".

وتابع ظريف "إلقاء اللوم على إيران لن يغير من الأمر، إنهاء الحرب هو الحل الوحيد للجميع".

Just imagine: The US isn’t upset when its allies mercilessly BOMB babies in Yemen for over 4 years—with its arms and its military assistance. But it is terribly upset when the victims react the only way they can—against the aggressor's OIL refineries. #EndYemenWarNow — Javad Zarif (@JZarif) September 17, 2019

وواصل الوزير الإيراني في تغريداته:

فقط تخيلوا أن الولايات المتحدة لم تغضب عندما فجر حلفاؤها أطفال اليمن بلا رحمة منذ أكثر من 4 سنوات، بأسلحتهم ومساعدتهم العسكرية، لكنها غضبت بشكل رهيب حين رد الضحايا بالطريقة الوحيدة التي يقدرون عليها، ضد مصافي النفط.

وأضاف بنس في كلمة ألقاها في معهد "هيريتيج" البحثي "الولايات المتحدة تعكف على تقييم الأدلة بشأن الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين، وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصالحها وعن حلفائها في الشرق الأوسط".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيتوجه إلى السعودية، اليوم على خلفية الهجوم على أرامكو.

وتابع "إذا كانت إيران نفذت هجمات يوم السبت على السعودية، للضغط على الرئيس دونالد ترامب كي يتراجع عن فرض العقوبات على طهران فإنها ستفشل".