مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: موسكو تأمل في التوصل لاتفاق بين واشنطن وطالبان

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعول على استئناف الحوار بين الولايات المتحدة و"طالبان" وإبرام اتفاق بينهما في أقرب وقت ممكن.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال نيبنزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "نحن نعول على استئناف حوار "الولايات المتحدة - طالبان"، والتوصل المبكر إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، وكذلك إطلاق مفاوضات مباشرة بين الأفغان".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد الثامن من سبتمبر/ أيلول، تعليق مفاوضات السلام مع حركة طالبان بعد اعترافها بشن هجوم أدى إلى مقتل جندي أمربكي.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق، بمن فيها صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر، أن الرئيس دونالد ترامب قرر إلغاء الاجتماع مع قادة طالبان والرئيس الأفغاني أشرف غني في 8 سبتمبر، الذي كان مقررا في كامب ديفيد، بسبب موقف مستشار الأمن القومي جون بولتون، الذي يعارض بشكل قاطع أي اتصال مع "طالبان".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يتبنى موقفا مغايرا، وفي الأسبوع الماضي، قرر ترامب إقالة بولتون.