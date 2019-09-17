الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء حادثة بحر اليابان

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها للقائم بأعمال سفير جمهورية كوريا الشمالية في موسكو، إزاء حادث بحر اليابان، طالبة من بيونغ يانغ اتخاذ إجراءات شاملة لمنع وقوع حوادث مماثلة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية "تم استدعاء القائم بأعمال سفير جمهورية كوريا الشمالية لدى روسيا، تشين غونغ هيوب، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث أعرب مدير الدائرة الأولى في الوزارة، غيورغي زينوفييف، له عن قلقه البالغ إزاء ما حدث. وتم إعلام تشين غونغ هيوب، بأن الجانب الروسي يتخذ خطوات حاسمة لإلقاء القبض على مرتكبي الأعمال غير القانونية، ويطالب الجانب الكوري باتخاذ تدابير كافية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث. ووعد تشين غونغ هيوب، بإبلاغ بيونغ يانغ، على الفور".

هذا وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأنه تم احتجاز قاربي صيد وأكثر من 80 مواطنا من كوريا الشمالية، في بحر اليابان، بتهمة الصيد غير المشروع، موضحاً أنه أصيب ثلاثة من حرس الحدود الروس، أثناء تنفيذ عملية الاحتجاز، في بحر اليابان.

يشار إلى أن العاملين على ظهر السفن التابعة للأمن الفيدرالي الروسي، المسؤولة عن مراقبة الحدود في إقليم بريمورسك، اتخذت تدابير حاسمة للحد من أنشطة الصيد غير المشروع.

ويعد إبرام وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بمكافحة الصيد غير المشروع، أداة مهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمنتجات البحرية. وكانت روسيا قد وقعت بالفعل اتفاقيات مماثلة مع كل من اليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والصين الشعبية.

وبحر اليابان (البحر الشرقي) بحر حدودي يقع غربي المحيط الهادئ، ويشبه البحر المتوسط بعدم وجود أمواج مدية فيه نتيجة انغلاقه التام. ويتشكل بحر اليابان بين الجزر اليابانية: هوكايدو، هونشو، كيوشو، إضافة إلى جزيرة ساخالين الروسية، إلى الشرق، وكوريا وروسيا إلى الغرب.