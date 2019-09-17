ترامب: لا ضرورة للسحب من احتياطي النفط بعد "هجوم أرامكو"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى ضرورة للسحب من احتياطي البترول الاستراتيجي بعد الهجمات على منشأتي "أرامكو" السعودية.

وأضاف اليوم الثلاثاء، أن أسعار الخام لم تصعد كثيرا، بحسب وكالة الأنباء "رويترز".

وأكد ترامب على أنه مستعد للإفراج عن المخزون، لكنه أبلغ الصحفيين "لا أعتقد أننا بحاجة إليه".

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن الإمدادات البترولية عادت إلى ما كانت عليه، وإنه "تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي".

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، "لقد شرفني خادم الحرمين الشريفين وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بأن أزف للمواطين والمواطنات ولمحبي هذه الدولة، بشرى عودة الإمدادات البترولية القصوى لما كانت علية قبل الساعة 03:43 من صباح السبت (وقت الاعتداء على المنشأتين)".

وأكد الوزير على أن "أرامكو ستفي بكامل التزاماتها لعملائها لهذا الشهر"، مشددا على أن "الاعتداء الإرهابي يمثل هجوما على كافة الدول النامية والمتقدمة".

وأضاف الأمير أن "على المجتمع الدولي محاسبة كل من يقف وراء هذه العمليات الإرهابية".

وشدد الوزير السعودي على أن المملكة تسعى لأن نكون مصدرا آمنا لإمدادات النفط العالمية، بحسب موقع "قناة العربية" السعودي.

وقال الوزير إنه سيتم إنتاج 11 مليون برميل من النفط في نهاية سبتمبر، ويرتفع إنتاج إلى 12 مليون برميل من النفط قبل نهاية نوفمبر.

وأضاف ابن سلمان "نتج عن ذلك العدوان انقطاع حوالى 5.7 مليون برميل من إنتاج الزيت الخام، منها 4.5 مليون برميل من معامل بقيق، حيث تتم معالجة الإنتاج في عدة حقول".

وتابع "كما تعطل إنتاج نحو ملياري قدم مكعب من الغاز المصاحب، ونحو 1.3 مليار قدم من الغاز الجاف و500 مليون قدم من غاز الإيثان ونصف مليون برميل من سوائل الغاز"