لجنة الانتخابات الإسرائيلية: نسبة المشاركة تجاوزت 69 %

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أن نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست، الثانية والعشرين، بلغت 69.4 بالمئة، أي بزيادة 2.5 بالمئة بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، التي جرت في شهر أبريل / نيسان الماضي.

موسكو - سبوتنيك . وقالت اللجنة، اليوم الثلاثاء: "بلغت نسبة المشاركة لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين 69.4 %، وسجلت زيادة بنسبة 2.5% مقارنة في الانتخابات السابقة في أبريل الماضي".

وبدورة دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الليكود وحزب أزرق أبيض.

وقال ليبرمان: "أمامنا خيار واحد فقط - حكومة وحدة وطنية في إسرائيل تجمع كل من حزب "يسرائيل بيتينو"، و"الليكود"وتحالف"أزرق أبيض".

وكشفت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تقدم تحالف "أزرق أبيض" بحصوله على 33 مقعدا، بينما حصل حزب الليكود على 31 مقعدا، بينما حصلت القائمة العربية على 13 مقعدا.

ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية، أن "حزب الليكود حصل على 31 مقعدا، وتحالف "أزرق أبيض" 33، والقائمة "المشتركة" 13، وحزب "يسرائيل بيتينو" 8، وقائمة "يمينا" 8، وحزب "يهدوت يتوراة"- 8، وحزب "شاس" – 9، والمعسكر الديمقراطي 6، وتحالف "العمل – غيشر" 6".

وتشير العينات الانتخابية لقنوات التلفزة الثلاثة في إٍسرائيل إلى أن مجموع ما حصلت عليه أحزاب (اليمين والمتدينين تراوح بين 57 و54 مقعدا)، وأحزاب (يمين الوسط واليسار والعرب 58 إلى 55 مقعدا).