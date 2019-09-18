الولايات المتحدة وحلفاؤها ينشطون "ميثاق ريو الدفاعي" على ضوء الوضع في فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن وحلفاؤها سينشطون "ميثاق ريو" معاهدة المساعدة المتبادلة فيما يتعلق بالوضع في فنزويلا.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "لجأت الولايات المتحدة الأمريكية مع الشركاء إلى معاهدة البلدان الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة (ميثاق ريو)، والتي ستدعم مزيدا من العمل الجماعي لمواجهة التهديد الذي يمثله نظام (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو السابق على الشعب الفنزويلي والمنطقة."

وأضاف البيان: "نتطلع لعقد اجتماع مع الشركاء الإقليميين لمناقشة الخيارات الاقتصادية والسياسية متعددة الأطراف التي يمكننا استخدامها لمواجهة الخطر الذي يمثله مادورو على أمن المنطقة".

يتبع...