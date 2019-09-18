زعيم تحالف "أزرق أبيض": مستعد لتشكيل حكومة وحدة وطنية ونتنياهو فشل

أكد زعيم تحالف "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بيني غانتس، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فشل في مهمته بالانتخابات.

موسكو - سبوتنيك. وقال غانتس في خطاب أمام مناصريه في مقر حزبه "أزرق أبيض"، بتل أبيب ونقلته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية: "وفقا للنتائج الأولية،لم ينجح نتنياهو في مهمته وفي هذه الانتخابات قرر أكثر من مليون إسرائيلي أن يقولوا لا للتحريض والانشقاق، نعم للوحدة".

وأضاف غانتس: "بدأت الاتصالات السياسية الليلة، وتحدثت مع نيتسان وعمير بيرتس وسأتحدث أيضًا مع ليبرمان".

وأكد غانتس لمناصريه: "سنعمل على تشكيل حكومة وحدة واسعة تعبر عن إرادة الشعب بطريقة واسعة".

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين تراجع حزب الليكود إلى30 مقعدا مقابل 33 لحزب "أزرق أبيض".

فيما ارتفعت مقاعد القائمة العربية المشتركة إلى 15 مقعدا، لتسجل بذلك عددا غير مسبوق في تاريخ الأحزاب العربية في الكنيست الإسرائيلية. وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

هذا وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة للكنيست الثانية والعشرين بلغت 69.4 بالمئة، أي بزيادة 2.5 بالمئة بالمقارنة مع الانتخابات السابقة التي جرت في شهر أبريل / نيسان الماضي.