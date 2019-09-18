نتنياهو: ترامب سيقدم خطة القرن قريبا وإسرائيل تحتاج إلى حكومة صهيونية قوية

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أول خطاب له بعد الانتخابات، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيعلن في المستقبل القريب عن خطة القرن، مشيرا إلى أن إسرائيل تحتاج في هذه المرحلة الحساسة إلى حكومة صهيونية قوية ومستقرة.

موسكو – سبوتنيك. وقال نتنياهو في كلمة لأنصاره في مقر حزب الليكود في تل أبيب: "في المستقبل القريب سيتم تقديم خطة القرن من قبل الرئيس ترامب، وفي هذا الوقت تحتاج إسرائيل إلى حكومة صهيونية قوية ومستقرة".

وأضاف: "إسرائيل بحاجة إلى حكومة صهيونية قوية ومستقرة وليس حكومة تستند على أصوات الأحزاب العربية، ومعاداة الصهيونية والتي تدعم الاٍرهاب وتمجد المخربين".

وأفاد نتنياهو: "إسرائيل تقف أمام مرحلة تاريخية وتحديات أمنية وسياسية وأمام التهديد الوجودي الذي تشكله إيران".

واختتم نتنياهو كلمته قائلا: "سنجري قريبا مفاوضات مع الأحزاب المختلفة لتشكيل حكومة صهيونية قوية".

وكشفت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست الإسرائيلية، في وقت سابق يوم الثلاثاء، تقدم تحالف "أزرق أبيض" بحصوله على 33 مقعدا، بينما حصل حزب الليكود على 31 مقعدا، بينما حصلت القائمة العربية على 15 مقعدا.

هذا وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة للكنيست الثانية والعشرين بلغت 69.4 بالمئة، أي بزيادة 2.5 بالمئة بالمقارنة مع الانتخابات السابقة التي جرت في شهر أبريل / نيسان الماضي.

وبدورة دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الليكود وحزب أزرق أبيض.

وقال ليبرمان: "أمامنا خيار واحد فقط - حكومة وحدة وطنية في إسرائيل تجمع كل من حزب "يسرائيل بيتينو"، و"الليكود"وتحالف"أزرق أبيض".