وزير الدفاع الياباني: لسنا على علم بأي دور إيراني في الهجمات على السعودية

قال وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، إن بلاده لا تمتلك أي معلومات مخابراتية تظهر أن إيران لعبت دورا في الهجمات الأخيرة على منشأتي نفط بالسعودية.

وقال الوزير الياباني في إفادة صحفية، نقلتها وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء:

"لسنا على علم بأي معلومات تشير إلى إيران... نعتقد أن الحوثيين هم من نفذوا الهجوم استنادا للبيان الذي يعلنون فيه المسؤولية".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص"، في المنطقة الشرقية للسعودية.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للمتحدث الرسمي، ليكشف الأدلة عن تورط إيران في الهجمات على المنشآت النفطية لأرامكو.