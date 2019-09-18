سيارة تقتحم مدخل برج "ترامب بلازا" في نيويورك... فيديو

اقتحمت سيارة مجهولة، أمس الثلاثاء، مدخل برج "ترامب بلازا" الشهير في ولاية نيويورك، الذي يملكه الرئيس الأمريكي، ما أسفر عن إصابة شخص واحد.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن السيارة كان يقودها رجل مجهول، وليس من الواضح حاليا ما إذا كان بكامل وعيه، مشيرة إلى أن أحد العاملين في بهو الفندق أصيب.

Workers at Trump Plaza New Rochelle say after car plowed into lobby, make driver got out and took a seat on a sofa. Said nothing. Several injuries but none are life threatening. pic.twitter.com/kJz1FRy5ra — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019

​وقالت الشرطة إن الحادث ربما وقع عن طريق الصدفة، وأن السائق تصرف عن غير قصد، وجار التحقيق.

Damaged car being removed from Trump Plaza New Rochelle. Totaled, obviously. pic.twitter.com/jZx3QylX1u — Tony Aiello (@AielloTV) September 18, 2019

​نشر مراسل شبكة "سي بي إس نيوز" في نيويورك، توني أييلو، مقاطع فيديو من مكان الحادث تظهر الأضرار وأعمال التنظيف، لافتا إلى أن الحياة تسير بشكل طبيعي.