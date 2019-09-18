وزير الدفاع الإيراني: لا دور لنا في الهجوم على منشأت "أرامكو"

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وزير الدفاع الإيراني ينفي أي دور لإيران في الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين