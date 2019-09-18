ظريف: واشنطن لن تحقق شيئا من توجيه الاتهامات إلى إيران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الإدارة الأمريكية لن تحقق شيئا من استمرارها في سياسية ممارسة أقصى الضغوط وتوجيه الاتهامات إلى إيران.

طهران - سبوتنيك. وأكد ظريف أن واشنطن لن تحقق أي مكاسب من استمرارها في ممارسة سياسية الضغط وتوجيه الاتهامات إلى إيران.

جاء ذلك، على هامش اجتماع حكومي، اليوم الأربعاء، قال فيه: "لن تحقق الإدارة الأمريكية شيئا من استمرارها في سياسة ممارسة أقصى الضغوط وتوجيه الاتهامات لإيران"، حسب ما نقل التلفزيون الإيراني.

وأضاف ظريف: "الولايات المتحدة بدلا من أن تقوم بتسليط الضوء على المجازر، التي تقع في اليمن فإنها تقوم بتضخيم ردة فعل اليمنيين".

وألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني باللائمة على واشنطن والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في بدء صراع في المنطقة، مشيرا إلى أن طهران لا تريد صراعا في المنطقة.

وتابع: "لا نريد الصراع في المنطقة ... من الذي بدأ الصراع؟ ليس اليمنيون. لقد كانت السعودية والإمارات وأمريكا وبعض الدول الأوروبية والنظام الصهيوني هي التي بدأت الحرب في هذه المنطقة".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية، مضيفا أن "مصدر إطلاق الطائرات المسيرة لم يكن اليمن، ويتم الآن التحقق من مصدر إطلاقها"، لافتا إلى أن الطائرات المسيرة التي تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية، إيرانية الصنع من طراز "أبابيل".

كما قالت وزارة الخارجية السعودية إن التحقيقات الأولية تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية في الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو.