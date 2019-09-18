نائبة أمريكية: لا يحق لترامب أو للسعودية دفعنا إلى الدخول في حرب ضد إيران

علقت النائبة الأمريكية من أصول عربية، ​إلهان عمر​، يوم أمس الثلاثاء، على احتمال توجيه ​الولايات المتحدة ضربة لإيران بعد اتهامها بالهجوم على المنشآت النفطية لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية.

وقالت إلهان عمر خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "سي إن إن": إنه "لا يحق دستوريا للرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ أو وزير خارجيته ​مايك بومبيو​ أو ​السعودية​، دفع الولايات المتحدة إلى الدخول في هذه الحرب.

Rep. Omar: Americans should "understand that this administration -- that lies about weather maps or crowd sizes -- cannot be trusted to give us the full information we need to be able to make a decision whether we should be going to war or not with Iran." https://t.co/sfbZ6oPOwl pic.twitter.com/uQQ23FOoVo — CNN (@CNN) September 17, 2019

ولفتت عمر إلى أن "​الكونغرس الأمريكي​ له الحق الدستوري لإعلان الحرب وبالتالي علينا التأكد من أن الشعب الأمريكي يفهم أن هذه الإدارة التي تكذب بشأن خارطة أحوال جوية أو حجم الحضور، لا يمكن الوثوق بها لتقديم المعلومات الكاملة التي نحتاجها لنتمكن من اتخاذ قرار ما إذا توجب الدخول في حرب أو لا مع إيران".

وأضافت عمر، قائلة: "إننا لسنا في موضع يتيح لنا التفكير بحرب لا نهاية لها، وأنا آمل حقًّا بأنّ زملائي في الكونغرس سيضغطون على هذه الإدارة لاتخاذ خطوة إلى الوراء، والتفكير بكيف يمكننا استخدام الدبلوماسيّة لنزع التصعيد في هذا الوضع".