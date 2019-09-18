تحييد إرهابيين في عملية لمكافحة الإرهاب شمالي القوقاز

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب تحييد اثنين من الإرهابيين، في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في جمهورية قبردينو - بلقاريا، شمالي القوقاز، حيث كانا يعدان للقيام بعمل إرهابي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للجنة مكافحة الإرهاب، حول العملية التي بدأت بمعلومات وردت عن وجود اثنين من المسلحين، ينتميان لجماعة دينية متطرفة، في أحد المنازل.

وتم تطويق المنزل، وبعدما رفضا الاستسلام وشرعا في إطلاق النار على القوات، تم تحييدهما في أثناء العملية.

وتم تحديد شخصيتيهما بصفة مبدئية. ووفقا للمعلومات، كان يعدان للقيام بعمل إرهابي على أراضي الجمهورية "قبردينو-بلقاريا".

وأضاف اللجنة في بيانها أنه تم العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع ورشاشات وذخيرة في المكان، وتم تأكيد أنه لم يتضرر أحد من العناصر الأمنية أو المدنيين.