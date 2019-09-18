أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: جاهزون للرد إذا تم الاعتداء علينا

أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أن سياسية طهران الاستراتيجية هي خفض التوترات في المنطقة، لكنها في الوقت ذاته جاهزة برد كبير على أي اعتداء عليها أو على مصالحها، مشددا على أن دفاع الشعب اليمني عن نفسه حق مشروع.

طهران- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "اعتماد" الإيرانية عن شمخاني، قوله إن "الاستراتيجية السياسية لإيران هي خفض التوترات في المنطقة، وتجنب أي تصادم مع أي جهة وحل مشاكل المنطقة عن طريق الحوار، لكن في الوقت نفسه إيران جاهزة للرد بشكل كبير جدا لدرجة كسر ظهر المعتدي إذا ما تم الاعتداء على عليها أو على مصالحها".

وأضاف شمخاني: "الأزمة في اليمن ليس لها حل عسكري ويمكن حل هذه الأزمة فقط عن طريق الحوار اليمني اليمني ودون تدخل أي طرف ثالث".

وأكد أن "دفاع الشعب اليمني عن نفسه من جميع الجهات أمام العدوان الخارجي الذي لا يرحم على هذا البلد حق مشروع وقانوني ورد طبيعي على المعتدين".