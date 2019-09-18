يونكر: بريطانيا ستغادر في 31 أكتوبر باتفاق أو بدون

دعا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى جلب مقترحات لخروج لندن من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى خطر انسحاب المملكة المتحدة في 31 من تشرين الأول/ أكتوبر بدون اتفاق.

أمستردام - سبوتنيك. وقال يونكر، في كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة انسحاب بريطانيا:

أنا وكبير مفوضي بريكست ميشال بارنييه اجتمعنا مؤخرا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ستتفاجئون أنه يريد التوصل إلى اتفاق للخروج.

وأضاف يونكر: "ولكن مهما حدث لندن ستغادر بدون أو مع اتفاق في 31 تشرين الأول/ أكتوبر، لذلك خطر المغادرة بدون اتفاق قائم".

وتابع يونكر كلمته أمام البرلمان الأوروبي: "بريكست تسبب مشاكل بين الإيرلندتين ويحب حلها، علينا تجنب الحدود الصعبة بين الإيرلندتين، والمحافظة على اقتصاد الطرفين. أنا أقف مع هذه القضية. وأدعو جونسون لأن يأتي باقتراحات تخص تجنب الحدود الصعبة بين الإيرلندتيين، ومقترحات وحلول للتوصل إلى اتفاق".

وأوضح رئيس المفوضية: "أقول لكم أنه ليس هناك تطور قد تحقق ولكن المفوضية تستعد خلال جميع أيام الأسبوع للوصول إلى حلول ولكن لا أعرف أن كنا سنستطيع أن نصل لذلك ولكن سنبقى نحاول".

ونوه يونكر إلى أنه "في تموز/ يوليو أجمعت الدول الأعضاء الـ 27 انه سيكون من الخطأ أن نولي تركيزنا واهتمامنا على بريكست بل من المهم أن نركز على المواطنين ومصالحهم. الاتحاد الأوروبي أبدى التعاون والوحدة حول خروج بريطانيا منذ سنتين حتى الآن".