أردوغان: ننتظر دعما أقوى من الاتحاد الأوروبي بشأن إدلب وشرق الفرات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تنتظر دعما أقوى من الاتحاد الأوروبي بشأن إدلب وشرق الفرات.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستطبق خطة العمليات في حال لم نتوصل إلى نتيجة بشأن إقامة المنطقة الآمنة في شرق الفرات خلال أسبوعين

يتبع...