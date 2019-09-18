احتجاز فتاة خططت لقتل 400 شخص ببندقية كلاشنيكوف في أمريكا

أدى تباهي ألكسيس ويلسون البالغة من العمر 18 عاما، يوم الأحد الماضي، ببندقيتها "أ كا-47" خلال عملها في مطعم بيتزا في ولاية أوكلاهوما إلى حبسها.

وأرت ويلسون مقطع فيديو لبندقيتها اشترتها حديثا عبر هاتفها آيفون، لزميلتها في المطعم ثم أخبرت زميلة أخرى مدى استيائها من الناس في مدرستها القديمة، وقالت إنها تريد "إطلاق النار على 400 شخص من أجل المتعة".

Deputies arrested Alexis Wilson for terrorist threats toward McAlester High School.

She is being held on a $250,000 bond.https://t.co/aUwd1K6OvO pic.twitter.com/GnX5NzrId3 — Tulsa's Channel 8 (@KTULNews) September 16, 2019

أثار هذا الكلام خوف زميلة ويلسون فقامت بإبلاغ المدير الذي اتصل بشرطة المنطقة.

وأعلن مكتب الشرطة، يوم الاثنين الماضي، أن ويلسون متهمة القيام بتهديد إرهابي ضد مدرسة مكاليستر الثانوية.

وقال مدير الشرطة: سنحقق في الأمر إلى أقصى حد وسنقوم بالاعتقال إن أمكن ذلك، لأننا لا نريد أن يطلق النار على مدارسنا.

وصرحت ويلسون أنها غير مذنبة بالتهم المسندة إليها، ولم يعلق محاميها على الأمر.

وأخبر أحد المسؤولين في المدرسة، أنه توم توقيف ويلسون مرة لحملها سكينا إلى المدرسة ومرة أخرى لارتدائها قميصا مطبوع عليه كتاب صدر عام 1971 يدافع عن العنف وقد تم اكتشافه سابقا بين أغراض الأشخاص الذين أطلقوا النار على مدارسهم، كما وضعت ويلسون إشارة إعجاب لفيلم وثائقي عن مذبحة مدرسة ثانوية عام 1999.

واحدة من أشهر الفتيات اللاتي قمن بإطلاق النار على مدرسة كانت بريندا سبنسر البالغة من العمر 16 عامًا، التي فتحت النار على مدرسة ابتدائية في عام 1979 عبر نافذة منزلها، مما أدى إلى مقتل شخصين بالغين وإصابة ثمانية أطفال وضابط شرطة واحد.