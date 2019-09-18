إسرائيل... حزب "أبيض أزرق" يتقدم على "الليكود" بعد فرز 93% من الأصوات

أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تقدم حزب "أبيض أزرق" على حزب "الليكود" بمقعد واحد، بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات، في حين حصلت القائمة المشتركة الممثلة للوسط العربي على 13 مقعدا.

وذكرت اللجنة في نتائجها الأولية الرسمية أنه "بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات سجل حزب "أزرق ابيض" تقدما على حزب "الليكود" مع 32 مقعدا مقابل 31 لليكود".

وأضافت: "القائمة المشتركة هي الكتلة الثالثة مع 13 مقعدا، بعدها حزب شاس ويسرائيل بيتنو، حيث حصل كل منهما على 9 مقاعد، ثم يهدوت هتوراة 8 مقاعد، ويمينا 7 مقاعد، والعمل 6، والمعسكر الديموقراطي 5 مقاعد".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست، الثانية والعشرين، بلغت 69.4 بالمئة، أي بزيادة 2.5 بالمئة بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، التي جرت في شهر أبريل / نيسان الماضي.

وقالت اللجنة: "بلغت نسبة المشاركة لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين 69.4 %، وسجلت زيادة بنسبة 2.5% مقارنة في الانتخابات السابقة في أبريل الماضي".

وبدورة دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الليكود وحزب أزرق أبيض.

وقال ليبرمان: "أمامنا خيار واحد فقط - حكومة وحدة وطنية في إسرائيل تجمع كل من حزب "يسرائيل بيتينو"، و"الليكود" وتحالف "أزرق أبيض".