إسرائيل... حزب "أبيض أزرق" يتقدم على "الليكود" بعد فرز 93% من الأصوات

وذكرت اللجنة في نتائجها الأولية الرسمية أنه "بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات سجل حزب "أزرق ابيض" تقدما على حزب "الليكود" مع 32 مقعدا مقابل 31 لليكود".
وكانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست، الثانية والعشرين، بلغت 69.4 بالمئة، أي بزيادة 2.5 بالمئة بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، التي جرت في شهر أبريل / نيسان الماضي.
وقالت اللجنة: "بلغت نسبة المشاركة لانتخابات الكنيست الثانية والعشرين 69.4 %، وسجلت زيادة بنسبة 2.5% مقارنة في الانتخابات السابقة في أبريل الماضي".
وبدورة دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الليكود وحزب أزرق أبيض.
وقال ليبرمان: "أمامنا خيار واحد فقط - حكومة وحدة وطنية في إسرائيل تجمع كل من حزب "يسرائيل بيتينو"، و"الليكود" وتحالف "أزرق أبيض".
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