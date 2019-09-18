خان يستبعد أي فرصة لمحادثات مع الهند قبل رفع حظر التجول في كشمير

استبعد رئيس وزراء الهند، عمران خان، أي فرصة لإجراء محادثات مع الهند حول كشمير، قبل أن ترفع حظر التجول الذي فرضته في الإقليم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن خان، الذي تحدث في منطقة بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية، القول إنه "لا توجد فرصة لإجراء محادثات مع الهند حول إقليم كشمير قبل أن ترفع حظر التجول عن المفروض على الناس هناك".

وألغت الهند الوضع الخاص للشطر الذي تديره من الإقليم، والمعروف باسم ولاية جامو وكشمير، في الخامس من أغسطس/ آب، وفرضت إجراءات لتقييد الاتصالات وحرية التنقل.

وتقول الحكومة الهندية إن إلغاء الوضع الخاص لكشمير، الذي كان يسمح لها بسن القوانين، يهدف إلى المساعدة في مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية الاقتصادية في تلك المنطقة.

وتعتبر منطقة جامو وكشمير، الولاية الوحيدة في البلاد ذات الأكثرية المسلمة، وتنشط في هذه المنطقة دعوات للاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان.

وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير - ما يجعل إمكانية الصدام المسلح بين جيشي البلدين تتكرر باستمرار، حيث إن الدولتين لهما مطالب في هذه المنطقة.

وتتهم نيودلهي باستمرار السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، الشيء الذي تنفيه إسلام أباد، مشيرة إلى أن سكان كشمير يناضلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.