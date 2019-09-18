"روسكوسموس": يمكن نشر محطات أرضية لنظام "غلوناس" في تركيا

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أنه يمكن لبلاده نشر محطات أرضية لنظام الملاحة "غلوناس"، في تركيا، لرفع دقة الملاحة فيها.

موسكو - سبوتنيك. جاء ذلك، في مقابلة روغوزين مع وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء، متحدثا عن مشاركة التكنولوجيا في المرتبة الأولى.

وقال روغوزين: "سأضع تقنيات الملاحة غلوناس، ويمكن رفع مسألة نشر محطات أرضية لنظام غلوناس، في تركيا، بصورة تجعل الإشارة أكثر دقة".

وكان روغوزين، قد صرح خلال معرض "ماكس - 2019" الدولي للطيران والفضاء، أن بلاده مستعدة لتقاسم التكنولوجيا الفضائية مع تركيا، وتناقش خيارات التعاون.

يذكر أن نظام "غلوناس" هو نظام ملاحة عالمي مجهز بالأقمار الاصطناعية، تديره وكالة الفضاء الحكومية الروسية، وهو نظام نظير لنظام "جي بي إس" الأمريكي للملاحة.

وكان قد تم إطلاق أول قمر اصطناعي للمنظومة في عام 1982، وتبلغ الآن دقة "غلوناس" 2.7 متر، بينما نظام "جي بي إس" الأمريكي - 1.7 متر.