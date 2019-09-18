ليبيريا... حريق يقتل 30 طفلا على الأقل

قالت الشرطة في ليبيريا، اليوم الأربعاء، إن 30 طفلا على الأقل قتلوا في حريق بمدرستهم.

وقال الرئيس جورج وياه، في تغريدة على "تويتر"، إن "الحريق اندلع في وقت متأخر يوم الثلاثاء في ضواحي العاصمة مونروفيا".

وذكر: "أصلي من أجل عائلات الأطفال الذين ماتوا الليلة الماضية في مدينة باينزفيل. نتيجة حريق قاتل اجتاح مبنى مدرستهم. إنه وقت صعب لعائلات الضحايا وكل ليبيريا. أخلص التعازي إلى المكلومين".

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved — George Weah (@GeorgeWeahOff) September 18, 2019

​وتابع: "الأسر والمجتمع الإسلامي بأكمله. الله يقويهم ويعطيهم الشجاعة للمثابرة. دعونا نستمر في الصلاة من أجل العائلات".

Families and the entire Islamic Community. May God strengthen them and give them the courage to persevere. Let’s continue to keep the families in our prayers. — George Weah (@GeorgeWeahOff) September 18, 2019

​وذكر موسى كارتر، المتحدث باسم الشرطة: "كان الأطفال يتعلمون القرآن عندما اندلع الحريق. والسبب غير معروف بعد".