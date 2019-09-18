ترامب: أصدرت توجيهات لوزير الخزانة بزيادة العقوبات على إيران بشكل كبير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أصدر توجهيات لوزير الخزانة بتشديد العقوبات على إيران، وذلك عقب هجوم استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، وتتهم واشنطن طهران بتدبيره.