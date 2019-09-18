برلماني روسي: أمريكا توسع العقوبات على إيران لأنها تعتبرها تهديدا

اعتبر عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، أنطون موروزوف، اليوم الأربعاء، أن إعلان الرئيس الأمريكي عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران مرتبط بحقيقة أن واشنطن تعتبرها تهديداً، مشيراً إلى أن الضغط على طهران سيزداد.

وقال موروزوف لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، تشكل إيران تهديدا بالنسبة للولايات المتحدة. لأنها ليست في مدار نفوذها السياسي. وعلاوة على ذلك، فهم [الإيرانيون] خصم جيوسياسي لحليفهم الرئيسي، إسرائيل. وبالتالي، فمن الواضح أنهم، الولايات المتحدة، سيواصلون ويزيدون من الضغط على إيران"، مشيراً إلى أن الجانب الروسي سيحاول احتواء مثل هذا الضغط".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه أصدر توجيهات لوزير الخزانة بتشديد العقوبات على إيران، وذلك عقب هجوم استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" السعودية، وتتهم واشنطن طهران بتدبيره.

يأتي هذا التشديد على العقوبات المفروضة على طهران عقب أيام من هجمات استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكوط السعودية في محافظة بقيق وخريص، تسببت في خفض إنتاج النفط بمقدار 5 ملايين برميل يوميا.

وتبنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن الهجمات التي وقعت السبت الماضي، وتوعدت بمزيد من الهجمات داخل العمق السعودي، ردا على عمليات التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الجماعة في اليمن.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، كما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أن الأسلحة التي استخدمت في الهجمات إيرانية الصنع، إلا أن طهران نفت رسميا في عدة مناسبات أي مسؤولية لها عن الهجوم.