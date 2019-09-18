الاتحاد الدولي للجودو يجمد عضوية اللاعب الإيراني الذي رفض مواجهة الإسرائيلي

نشر الاتحاد الدولي للجودو بيانا أوضح من خلاله تعليق النشاطات الرياضية للاتحاد الإيراني للجودو، بسبب رفض لاعب إيراني مواجهة نظيره الإسرائيلي، أثناء بطولة العالم للجودو التي أقيمت في طوكيو اليابانية في أغسطس/ آب الماضي.

وتلقى لاعب الجودو الإيراني، سعيد مولاي، تعليمات من السلطات الإيرانية بعدم مواجهة اللاعب الإسرائيلي، ساغي موكي، في النهائي، وخسارة مباراة نصف النهائي في البطولة الدولية التي أقيمت في اليابان الشهر الماضي.

وأوضح بيان الاتحاد الدولي للجودو، المنشور على الموقع الإلكتروني للاتحاد، صباح اليوم، الأربعاء، أن خسارة اللاعب الإيراني لمباراته في الدور قبل النهائي تتناقض مع رسالة بعثها الاتحاد الإيراني للجودو باحترام الميثاق الأوليمبي والالتزام به، بناء على رسالة من رئيس الاتحاد نفسه، صدرت في شهر مايو/آيار الماضي.

وتطرق بيان الاتحاد الدولي للجودو إلى الحالات السابقة التي قاطع فيها الإيرانيون مواجهات رياضية مع رياضيين إسرائيليين، بموجب تعليمات من مسؤولين إيرانيين.