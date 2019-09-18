نتنياهو لن يحضر اجتماع الأمم المتحدة لأول مرة منذ سنوات بسبب نتائج الانتخابات

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلغاء رحلته المقررة إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على خلفية نتائج انتخابات الكنيست، التي أجريت أمس.

أفادت القناة "13" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو ألغى رحلته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبحث تطورات الوضع السياسي، وذلك بعد هزيمته في المؤشرات الأولية للانتخابات.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه خلال الأسابيع الأخيرة التقى نتنياهو بالعديد من قادة وزعماء العالم، أهمهم الأسبوع الماضي، حينما زار موسكو للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين

وعزت القناة هذه الزيارة لوجود ما يزيد عن مليون إسرائيلي يتحدث اللغة الروسية، ويأمل نتنياهو أن يجذب أصواتهم لصالحه.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنظيره البريطاني، بوريس جونسون، قبل أسبوعين، ربما للغرض نفسه، أي للدعاية الانتخابية.

وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، تقدم حزب "أبيض أزرق" على حزب "الليكود" بمقعد واحد، بعد فرز 93% من الأصوات، في حين حصلت القائمة المشتركة الممثلة للوسط العربي على 13 مقعدا.

לראשונה מאז 2010: נתניהו לא ינאם בעצרת הכללית של האו"ם — Tal Shalev (@talshalev1) September 18, 2019

وذكرت اللجنة في نتائجها الأولية الرسمية أنه "بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات سجل حزب "أزرق ابيض" تقدما على حزب "الليكود" مع 32 مقعدا مقابل 31 لليكود".

وقالت تال شاليف، الصحفية والمحللة السياسية بالموقع الإلكتروني العبري "واللا"، إنه للمرة الأولى منذ عام 2010، لن يخطب نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.