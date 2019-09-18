نتنياهو يعلق على قرار ترامب بشأن تشديد العقوبات على إيران

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان ترامب تشديد العقوبات الأمريكية ضد إيران، مؤكدا أن هذا هو الوقت أنسب وقد لتشديد الضغوط والعقوبات.

القاهرة - سبوتنيك. وقال نتنياهو في تصريحات مساء اليوم الأربعاء "وتيرة العدوان الإيراني تزايدت مؤخرا، بما في ذلك في الخليج، وهذا هو أنسب وقت لتشديد الضغوط والعقوبات".

وأضاف، "يسرني أن الرئيس ترامب قام بذلك بالضبط".

يتبع...