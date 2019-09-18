في مؤشر على تشكيل حكومة مشتركة… وزير في حكومة نتنياهو: مستعدون للتفاوض مع غانتس

أبدى وزير الاستيعاب والهجرة في الحكومة الإسرائيلية الحالية (حكومة الليكود)، ياريف لفين، استعداد حزبه للتفاوض مع غريمه، حزب "أزرق أبيض".

وقال لفين، إن الباب مفتوح للتفاوض مع الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض"، وهو الغريم التقليدي لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، رئيس حزب "الليكود".

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، عن الوزير ياريف لفين، قوله:

الباب مفتوح للتفاوض مع غانتس وبدء المشاورات، ونحن مستعدون لهذه المشاورات مع غانتس إذا أزال فكرة استبعاد نتنياهو.

ويشير لفين إلى أنه سبق وأن ردد الجنرال بيني غانتس أنه سيقيم حكومة دون نتنياهو، أو الاشتراك مع أعضاء من الليكود "الحزب الحاكم"، بعيدا عن نتنياهو نفسه.

השר יריב לוין: "הדלת פתוחה להתנהל עם גנץ. כדי לפתוח מו״מ אנחנו אומרים שאנחנו מוכנים לדון עם גנץ אם הוא מסיר את הפסילה של נתניהו" @talshalev1 — וואלה! חדשות (@WallaNews) September 18, 2019

وأضاف ياريف لفين في تغريدة أخرى للموقع الإلكتروني العبري "واللا":

لن يتفاوض أي حزب بشكل منفصل - سيكون هناك طاقم يضم ممثلين عن كل حزب في عملية مشتركة لتكوين ائتلاف حكومي.

وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، تقدم حزب "أبيض أزرق" على حزب "الليكود" بمقعد واحد، بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات، في حين حصلت القائمة المشتركة الممثلة للوسط العربي على 13 مقعدا.

وذكرت اللجنة في نتائجها الأولية الرسمية أنه "بعد فرز 93 بالمئة من الأصوات سجل حزب "أزرق أبيض" تقدما على حزب "الليكود" مع 32 مقعدا مقابل 31 لليكود".