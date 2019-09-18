بومبيو: الهجمات على منشآت النفط السعودية تعرض إمدادات الطاقة للخطر

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع تعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.

وأضاف الوزير الأمريكي، اليوم الأربعاء، خلال زيارة للسعودية أن "جماعة الحوثي اليمنية لم تشن الهجوم الذي أعلنت مسؤوليتها عنه"، بحسب "رويترز".

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها قررت إيفاد فريق تحقيق دولي إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في التحقيق في هجوم أرامكو.

قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي إن خبراء تحقيق دوليون في طريقهم إلى السعودية من أجل المشاركة في التحقيق بهجوم أرامكو.

وأدان غوتيريش بقوة الهجمات على منشآت النفط في أرامكو.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن الهجوم وقع عليها بـ"18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز".

قال العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إن التحقيقات الخاصة بالهجمات على معملي أرامكو، أظهرت إطلاق 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

وأشار إلى أن هناك 3 صواريخ كروز لم تصب أهدافها في الهجوم على معملي أرامكو.

وعرض العقيد ركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، صورا تقول إنها تابعة لبقايا طائرات من دون طيار "إيرانية" الصنع، من نوع "دلتا وينغ"، والتي تعتبرها الرياض "دليلا" على تورط طهران في هجمات أرامكو.

وأوضح المالكي أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، مضيفا "رغم محاولات إيران الكبيرة جعلها تظهر كذلك".

وقال:

"الهجوم الذي تعرضنا له كان هجوما على المجتمع الدولي".

وأكّد المتحدث على قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن أراضيها، لافتاً أنّ "الهجوم لم ضد المملكة ولا ضد أرامكو ولكنه كان هجوما على المجتمع الدولي محاولة متعمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.