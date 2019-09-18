جونسون وترامب بحثا الرد بشكل موحد على هجمات السعودية

ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في مطلع الأسبوع وبحثا الحاجة لرد دبلوماسي موحد خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء.

ووفقا لـ"رويترز"، قال بيان لمكتب جونسون "أدانا الهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من الشركاء الدوليين... تحدثا أيضا عن إيران واتفقا على وجوب عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن على شركة "أرامكو" في السعودية.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي، إن الهجوم على "أرامكو" جاء من الشمال وليس من اليمن، مجددا اتهامه لإيران بالوقوف وراء الهجوم.

وعرض المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية خلال المؤتمر الصحفي صورا وفيديو لأسلحة إيرانية استخدمت في الهجوم على "أرامكو".