البرلمان الأوروبي يحمل بريطانيا مسؤولية تداعيات "بريكست" دون صفقة

حمل أعضاء البرلمان الأوروبي بريطانيا كامل المسؤولية عن أية تداعيات سلبية تنجم عن خروجها من الاتحاد دون صفقة، وأكدوا مجددا تأييد معاهدة الخروج المتفق عليها بين الدول الأعضاء مسبقا.

أمستردام - سبوتنيك. جاء في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، "يواصل أعضاء البرلمان الأوروبي دعم خروج بريطانيا على أساس اتفاق الانسحاب الذي تم التفاوض عليه بالفعل، لأن الاتفاقية حافظت على الخطوط الحمراء للمملكة المتحدة ومبادئ الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هي حل عادل ومتوازن، ويحمي حقوق المواطنين من الطرفين."

وأضاف البيان، "حسب التطورات الأخيرة في بريطانيا، يشير البرلمان الأوروبي إلى أنه يتعين على المملكة المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة والعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك عند خروجها بلا صفقة."

وأشار البيان على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، "البرلمان الأوروبي منفتح لتمديد فترة التفاوض بموجب المادة 50، إذا طلبت الحكومة البريطانية ذلك، ولكن بشرط أن يكون هناك ما يبرر طلب التمديد كتجنب الخروج دون اتفاق أو إجراء انتخابات عامة أو استفتاء أو إلغاء المادة 50، أو الموافقة على اتفاقية الانسحاب."

يذكر أنه بعد قرار القمة الأوروبية الخاصة بالمجلس الأوروبي في 10 نيسان/ أبريل 2019 بقبول طلب المملكة المتحدة تمديد الموعد المحدد للمادة 50، من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر. وقد تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي قرار اليوم بغالبية بلغت 544 صوتا مقابل 126 وامتناع 38 عن التصويت.