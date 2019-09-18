"يستهدف المواطن العادي"... ظريف يعلق على القرارات الأمريكية الجديدة

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة على بلاده يستهدف بالدرجة الأولى المواطن الإيراني العادي.

وكتب ظريف، عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء، "أمر الرئيس ترامب بزيادة العقوبات الاقتصادية على إيران بشكل كبير! وهذا الأمر اعتراف مباشر بأن الولايات المتحدة تستهدف بشكل مباشر المواطنين الإيرانيين العاديين".

Escalating US economic WAR on Iranians, @realDonaldTrump ordered SoT "to substantially increase sanctions against the COUNTRY of Iran!"



It’s admission that US is DELIBERATELY targeting ordinary citizens: #EconomicTerrorism, illegal & inhuman.



ُStop war & terror. #Security4All. — Javad Zarif (@JZarif) September 18, 2019

​وأضاف: "الإرهاب الاقتصادي التي تتبعه أمريكا تجاه إيران غير قانوني وغير إنساني"، مطالبا بـ "إيقاف الحرب الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني قائلا "من أجل تصعيد الحرب الاقتصادية الأمريكية على الإيرانيين، أمر دونالد ترامب شركة (سوت) بزيادة العقوبات بشكل كبير على إيران".

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق، أنه أصدر توجيهات لوزير الخزانة بتشديد العقوبات على إيران، وذلك عقب هجوم استهدف منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية، وتتهم واشنطن طهران بتدبيره.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

​وتبنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن الهجمات التي وقعت السبت الماضي، وتوعدت بمزيد من الهجمات داخل العمق السعودي، ردا على عمليات التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الجماعة في اليمن.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، كما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أن الأسلحة التي استخدمت في الهجمات إيرانية الصنع، إلا أن طهران نفت رسميا في عدة مناسبات أي مسؤولية لها عن الهجوم.