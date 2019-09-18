بعد هجمات أرامكو... الأرجنتين تتخذ قرارا بشأن أسعار الوقود

قالت الأرجنتين إنها سترفع أسعار الوقود بنسبة 4 في المئة بسبب تقلبات الأسعار في سوق النفط الدولية بعد الهجمات التي شنت في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية في السعودية.

وقال الإعلان الذي أصدرته أمانة الطاقة اليوم الأربعاء إن الحكومة سترفع أيضا سعر برميل النفط بنسبة 5.58 في المئة، بحسب رويترز.

ويأتي الإعلان كتعديل لتجميد لأسعار الوقود لمدة 90 يوما أعلنه الرئيس ماوريسيو ماكري في أغسطس/ آب في مسعى لحماية المستهلكين الذين تضرروا بشدة من هبوط حاد في قيمة العملة المحلية (البيزو) في أعقاب هزيمته في الانتخابات التمهيدية أمام مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز.

وأرجعت الحكومة قرارها إلى الزيادة الحادة في سعر خام القياس العالمي مزيج برنت بعد الهجمات التي وقعت في السعودية يوم السبت الماضي وأوقفت فعليا خمسة في المئة من إنتاج النفط العالمي ودفعت الأسعار للصعود بحوالي 15 في المئة يوم الاثنين.