مقتل 7 أشخاص وإصابة 85 في انفجار قرب مقر المخابرات الأفغانية في ولاية زابل

لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 85 آخرون جراء انفجار وقع بالقرب من مقر المخابرات الأفغانية في ولاية زابل، بحسب قناة "طلوع" الأفغانية، نقلا عن حاكم ولاية زابل.