الناتو يفقد "تفوقه" على روسيا

وذكر البنتاغون في بيان بثه على موقعه الإلكتروني نقلا عن جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، أن وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف الناتو ينظرون إلى روسيا على أنها تنافس الحلف في المجال العسكري، ويعترفون بأن تفوق الناتو على روسيا تلاشى ولذلك تبنوا الاستراتيجية الجديدة للحلف في مايو/أيار الماضي.

وصرح دانفورد للصحفيين بأن وزراء دفاع دول الناتو يبذلون جهودهم في سبيل زيادة القوة العسكرية.

ولم يعلن الناتو تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تم اعتمادها في نهاية شهر مايو الماضي. وكان الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، قد أعلن في وقت سابق أن الحلف يحتاج إلى الاستراتيجية العسكرية الجديدة لمواجهة "تهديدات روسيا النووية" والتحديات الجديدة في الشرق والجنوب.