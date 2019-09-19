فرنسا تدعو أمريكا لـ"صوت العقل" بشأن تأشيرة الرئيس الإيراني

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن بلاده تأمل أن يسود صوت العقل فيما يتعلق بإصدار تأشيرة أمريكية للرئيس الإيراني لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد لو دريان على أن "اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للعمل على التهدئة"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق أمس الأول الثلاثاء، أنه لا يتطلع للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر الشهر الجاري، وقال ترامب إنه يفضل ألا يجتمع مع روحاني، ولكنه لا يستبعد حدوث ذلك.

The Fake News is saying that I am willing to meet with Iran, “No Conditions.” That is an incorrect statement (as usual!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

​وقالت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأربعاء، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد يتغيب عن المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، بسبب عدم حصوله والوفد المرافق له على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

وأشارت وكالة "إرنا" الرسمية، إلى أنه "ربما يتم إلغاء مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم صدور تأشيرات من قبل الحكومة الأمريكية لروحاني والوفد المرافق له حتى الآن".

وكان من المقرر أن يتوجه روحاني والوفد المرافق له إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة، إلا أن ذلك يبدو غير ممكن نظراً لعدم حصولهم على التأشيرات، بحسب وكالة "إرنا الرسمية للأنباء".

ويشمل الوفد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 31 تموز/ يوليو، وكان من المقرر أن يتوجه ظريف إلى نيويورك صباح الجمعة.

والولايات المتحدة مجبرة على إصدار تأشيرات للدبلوماسيين العاملين في مقر الأمم المتحدة نظراً لاستضافتها هذا المقر.