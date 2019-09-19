"أعداؤنا أصبحوا مجبرين"... أقوى تهديد من قائد الحرس الثوري الإيراني

صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن الحرس الثوري يقف على الحدود وعلى أتم الاستعداد، "نحن لا نخشى عدوا سواء كان صغيرا أو كبيرا".

وأضاف سلامي، بكلمة ألقاها خلال افتتاح مشاريع خيرية في محافظة خراسان الشمالية، اليوم الخميس "لقد أغلقنا الطرق أمام العدو لشن أي حرب ضدنا"؛ حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال "لقد تم اجتياز الأمور المقلقة، والعدو بدوره يعترف بذلك، واليوم بلغنا من القوة قدرا بحيث بات ينسب لنا العدو مرغما، التورط بأي حادث كذبا".

وأوضح قائد الحرس الثوري، أن "العدو يستهدف إفقار الشعب وإضعاف إيران، غير أننا لن نمسح له بكل ما أوتينا من قوة".

وأعلنت إيران، أمس الأربعاء، أنها ستنظم عرضها العسكري السنوي في الـ22 من سبتمبر/ أيلول في الخليج بمشاركة 200 فرقاطة لقوات الحرس الثوري، وذلك في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

ووفقا لـ"رويترز"، نقل موقع "إيران فرنت بيدج" عن مصادر عسكرية قولها "ستشارك حوالي 200 فرقاطة للحرس الثوري الإيراني في عرض لوحدات عسكرية في الخليج ... في 22 من سبتمبر إحياء لذكرى بداية الحرب الإيرانية العراقية عام 1980".

ويتزامن ذلك مع تزايد التوتر في المنطقة، بعدما اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، في وقت سابق، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي تبنته جماعة "أنصار الله" اليمنية على شركة "أرامكو" في السعودية.