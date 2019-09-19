بومبيو يرد بجملة واحدة على فشل "باتريوت" في التصدي لهجوم "أرامكو"

رد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على سؤال حول سبب فشل الدفاعات الجوية السعودية المزودة بمنظومات "باتريوت" الأمريكية المتطورة في التصدي للهجوم على معملي شركة "أرامكو".

وقال بومبيو، أمس الأربعاء، "حتى أفضل المنظومات الدفاعية في العالم تفشل أحيانا"؛ حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة واشنطن في التأكد من أن الإجراءات تتخذ كي تكون هجمات مماثلة محتملة على البنى التحتية والموارد في السعودية أقل نجاحا من هذه، مضيفا أن الهجوم الأخير غير مسبوق من حيث نطاقه.

ووصف بومبيو الهجوم على "أرامكو" بأنه "عمل حرب"، لكن دون الكشف عن الخطوات العسكرية التي قد تتخذ ردا عليه.

والتقى بومبيو، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء، في جدة لبحث تداعيات الاعتداء على منشأتي "أرامكو".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.