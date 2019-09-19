رئيس وزراء كندا يطلب الصفح بسبب صورة التقطت له عام 2001

اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن تنكره في هيئة رجل أسود، خلال حفل مدرسي أقيم عام 2001.

وقال ترودو في تصريحات نقلتها وكالة "اسوشيتيد برس" الأمريكية "إنه أمر لم أكن أعتبره عنصريا حينذاك، لكنني أعترف اليوم بأنه عنصري وأعبر عن أسفي الشديد لذلك".

وانتشرت صورة، بالأبيض والأسود، لرئيس الوزراء أثارت ضجة كبيرة في كندا بعد أسبوع على بدء الحملة الانتخابية، ويظهر ترودو صاحب الـ29 عاما وقتها مبتسما ومحاطا بأربع نساء، يضع عمامة ووجهه ويداه مغطاة بلون قاتم.

"I shouldn't have done that": Canada’s Prime Minister Justin Trudeau apologizes after a photo surfaced of him wearing brownface at a 2001 "Arabian Nights" party on Wednesday. https://t.co/drdtMZlMzx pic.twitter.com/ojvs6vaR0i — CBS News (@CBSNews) September 19, 2019

الصورة التقطت خلال حفل نهاية العام في مدرسة فانكوفر الخاصة التي كان ترودو يعمل بالتدريس فيها، وأطلق على الحفلة اسم "ألف ليلة وليلة".

وتابع صاحب الـ47 عاما "كنت متنكرا بزي علاء الدين ووضعت مساحيق تبرج وما كان يجب أن أفعل ذلك"، مكررا مرات عدة أنه خطأ ارتكبه في شبابه ومعبرا عن اعتذاره.

1) Trudeau was 29 years old when he wore blackface



2) imagine how paid off the Canadian press had to be to have this image and not run it for so long



3) imagine the reaction if Trudeau was a white Conservative #TrudeauBlackface pic.twitter.com/AUEoU2wOkN — Katie Hopkins (@KTHopkins) September 19, 2019

وأضاف "شعرت بخيبة أمل من نفسي وأنا غاضب لأنني فعلت ذلك. أقدم اعتذاري"، مؤكدا "عملت طوال حياتي من أجل خلق فرص للناس ومكافحة العنصرية والتعصب".

واستغل أبرز خصوم ترودو في الانتخابات التي ستجرى في 21 أكتوبر/ تشرين الأول هذه الفرصة للتشكيك في رئيس الوزراء المنتهية ولايته.