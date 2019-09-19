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12:48 19 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو

    الرئيس الصومالي يشارك في قمة "روسيا أفريقيا" بمدينة سوتشي

    © REUTERS / Tiksa Negeri
    العالم
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    أكد سفير جمهورية الصومال لدى روسيا، عبد الله محمد ورسمي، اليوم الخميس، أن الرئيس الصومالي، محمد عبد الله قرماجو، سيشارك بقمة "روسيا أفريقيا"، التي ستعقد في مدينة سوتشي، برفقة وزيري الخارجية والدفاع.

    موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في حديث لوكالة "سبوتنيك": "ستكون الزيارة الأولى للرئيس الصومالي إلى روسيا، وأعتقد أن شيئا ما سينتج عن هذه الزيارة، وسيرافق الرئيس مستشاره للسياسة الخارجية، ووزير الخارجية ووزير الدفاع، وأعتقد أن شيئًا جيدًا سينتج عن الزيارة، وستزدهر العلاقات مجددًا وتأتي ببعض النتائج، والشعب الصومالي يرغب برؤية الروس يعودون إلى الصومال من جديد".

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    © Photo/ VOA
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    وأوضح ورسمي، مجيبا عن سؤال حول التعاون بين روسيا والصومال "نظرا للركود الاقتصادي في بلدنا، لا يوجد لدينا أي منتج للتصدير إلى روسيا، ونظامنا المالي في البلاد لا يعمل، إذا كنا نريد التجارة مع روسيا، فلا توجد مؤسسة مالية يمكنها تحقيق هذا النوع من التبادل، أو القيام بالتحويل المالي، ولكن سبق وأن دار نقاش حول رغبة روسيا باستيراد الأسماك من الصومال".

    وتابع قائلاً: "بالإضافة إلى اهتمام روسيا بصناعتنا النفطية أيضًا، وقد عقدنا بعض المؤتمرات في لندن، والآن قمنا بإعلان مناقصة للشركات الراغبة في العمل معنا بمجال النفط".

    وأضاف سفير جمهورية الصومال لدى روسيا: "تاريخ العلاقات الروسية الصومالية طويل ويبدأ منذ استقلال البلاد، لأن الاتحاد السوفياتي ساهم بشكل كبير للحصول على استقلالنا، وهو من قدم لنا يد المساعدة لبناء بلادنا على صعيد التعليم والصعيدين العسكري والزراعي".

    وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا خلال قمة مجموعة "بريكس" بجوهانسبرغ، في شهر تموز/يوليو 2018، لإجراء أول قمة "روسيا-أفريقيا" في التاريخ، والتي يخطط لإجرائها في خريف عام 2019. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أنه يخطط أيضاً، لعقد منتدى أعمال "روسيا - أفريقيا".

    وتستضيف مدينة سوتشي، يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة من قبل كل من الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.

    وسيشارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء 8 منظمات إقليمية ودون إقليمية في القارة الأفريقية، ورئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

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    الرئيس الصومالي محمد عبد الحي فارمجو, الصومال
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