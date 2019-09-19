تحطم طائرة بلجيكية من طراز F-16 بالقرب من مدينة لوریان الفرنسية

أعلنت القوات الجوية البلجيكية تحطم طائرة عسكرية تابعة لها من طراز F-16 بالقرب من مدينة لوریان الفرنسية.

وذكرت القوات البلجيكية، اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن طياري المقاتلة تمكنا من النجاة بعد قفزهما بالمظلة.

NEWS @BeAirForce

- un de nos F16 s'est écrasé près de Lorient en France. Les pilotes ont quitté l'avion avec leurs sieges éjectables. — Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) September 19, 2019

​وذكر بيان صادر عن محافظة بريتاني الإقليمية، أن الطائرة كانت متجهة من بلجيكا إلى قاعدة جوية بحرية في فرنسا عندما سقطت بين بلدتي بلوفينير ولاندول.

Belgian F16 pilot hanging from a power line in France, he is ok pic.twitter.com/xofyng14vW — Duck Tippin (@veralum) September 19, 2019

​وأشار البيان الذي نشرته صحيفة "لو تيليغرام" أن الطائرة لم تكن تحمل أي أسلحة.

وعرضت الصحيفة صورا للطيار وهو معلق بين أسلاك الكهرباء، وللدخان الأسود المتصاعد من المنطقة ولمنزل قالت إنه تضرر في الحادث.