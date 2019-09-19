محلل إماراتي: إيران تجر المنطقة نحو تصعيد عسكري

قال الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي أحمد السياف، إن "المصالح الأمريكية ستكون حاضرة بالتأكيد في التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج، مشيرا إلى أن "للحروب سماسرة ومهندسين".

وأكد السياف، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن الدول التي تطلب الولايات المتحدة بالتواجد "لا تطلب الحماية ولكن تطالب بأن تأخذ أمريكا وأوروبا دورها الطبيعي في حماية اقتصاد العالم الذي يمر في هذه المنطقة الحيوية، لأن المتضرر الأكبر من الحروب التي تنشب في هذه المنطقة ستكون الولايات المتحدة لذا فإن المسألة تتجاوز الربح والتكسب في هذه المعركة".

واعتبر السياف أن " إيران تحاول أن تجر المنطقة لهذا الصدام بهذا التصعيد العسكري حيث أنها ترى أن الحل الوحيد لفك الخناق هو الدخول في معركة حقيقية تنتهي بالتفاوض أوالصلح أو الدمار للجميع" مؤكدا أن "بقاء طهران مخنوقة بالقرارات الأمريكية ومنبوذه دولية أمر يقلقها جدا".

واعتبر السياف أن دخول الإمارات والسعودية الآن في التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج "يأتي في إطار الدور الطبيعي لدول ترفض الإرهاب والأعمال التي تقوم بها إيران ضد الملاحة العالمية" وأن "الإمارات لم تقف مكتوفة اليد لحماية نفسها سواء دخلت في معركة مفتوحة مع إيران أوغير أيران وتفاصيل دورها في التحالف تقتصر معرفته على القيادة العسكرية لكن الإمارات تمتلك سلاحا جويا متطورا مشهودا له بالكفاءة كذلك القوات البحرية وقوات مسلحة مدربة جيدا لخوض أية معركة.

وحذر الكاتب إيران من الاعتماد على الدعم الروسي المطلق مشيرا إلى أن إيران ترى أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي قد تحدث فرقا في مفاوضاتها إلا أن الخيار الوحيد أمام طهران هو التخلي عن لغة العنف ودون هذا ستكون ايران في مواجهة العالم وفي النهاية روسيا لن ترعى الإرهاب مهما كان الأمر".