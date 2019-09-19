الولايات المتحدة تصدر تأشيرة دخول لروحاني وظريف لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول، تأشيرات دخول للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الإيرانية إن ظريف سيتوجه غدا الجمعة إلى نيويورك، من أجل حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: "يغادر وزير الخارجية إلى نيويورك في وقت مبكر لحضور الجلسة العامة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان ظريف قال إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يحاول تأخير إصدار تأشيرات دخول الوفد الإيراني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت وكالة "إيرنا" الرسمية، قد ذكرت أنه "ربما يتم إلغاء مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم صدور تأشيرات من قبل الحكومة الأمريكية لروحاني والوفد المرافق له حتى الآن".

وأضافت أن "تأخير إصدار التأشيرات من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مخالف لقوانين الأمم المتحدة".