على خلفية نتائج الكنيست… غرينبلات في إسرائيل 

من المتوقع أن يصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إلى إسرائيل، اليوم الخميس.

ونشر إعلامي إسرائيلي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن غرينبلات، المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، سيزور إسرائيل على خلفية نتائج انتخابات الكنيست رقم 22.

גורם בשגרירות ארה"ב מאשר: שליח הבית הלבן ג'ייסון גרינבלאט יבקר השבוע בישראל ויקיים פגישות עם גורמים שונים על יחסי ישראל-ארה"ב, המצב באזור ותכנית השלום האמריקנית — Barak Ravid (@BarakRavid) September 19, 2019

وأوضح باراك رافيد، المحلل السياسي للقناة العبرية الـ"13"، أن غرينبلات سيلتقي مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، من أجل التباحث معهما حول "صفقة القرن".

وأكد رافيد أن غرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، وعراب الخطة الأمريكية للسلام في المنطقة، والمعروفة باسم "صفقة القرن"، سيصل إلى إسرائيل، بناء على معلومات صادرة عن السفارة الأمريكية بتل أبيب، لمناقشة الخطة الأمريكية والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد انتخابات الكنيست.

ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية أرجأت الإعلان عن الشق السياسي من "صفقة القرن" حتى الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست رقم 22، وهي الانتخابات التي أجريت الثلاثاء الماضي.

ويذكر أن غرينبلات قد تراجع الأسبوع الماضي عن استقالته من منصبه كمبعوث أمريكي خاص للسلام في الشرق الأوسط.