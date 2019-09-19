Widgets Magazine
تسجيل
20:41 19 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    المركبات القتالية تورنادو-غ في معرض المنتدى الدولي للتقنيات العسكرية آرميا - 2018 (الجيش - 2018) في كوبينكا

    الجيش السوري يحارب "داعش" في البادية... وخبراء يكشفون الدور الأمريكي

    © Sputnik . Aleksey Kudenko
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تمكنت وحدات من الجيش السوري من تدمير رتل لتنظيم "داعش" الإرهابي مؤلف من 3 عربات رباعية الدفع كان يتحرك في عمق البادية الشرقية في ريف حمص الشرقي، بالتوازي مع غارات شنها سلاح الجو السوري على مواقع للتنظيم في البادية.

    ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، يوم أمس الأربعاء، عن مصدر عسكري في الجيش السوري أن:

    الجيش السوري يتصدى لهجوم عنيف في شمال حماة
    © Sputnik . Bassel Shartouh
    الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة
    "وحدة من الجيش متمركزة في بادية تدمر بأقصى ريف حمص الشرقي رصدت أمس عدة تجمعات لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في محيط بادية تدمر ورتلاً مؤلفاً من 3 عربات رباعية الدفع يتحرك باتجاه عمق البادية الشرقية، وعملت على استهداف هذه التجمعات والرتل بمختلف الوسائط النارية، ما أسفر عن إيقاع عدد من القتلى والجرحى في صفوف داعش وتدمير عربتين وإعطاب عربة أخرى ومقتل وإصابة من بداخلها".
    وقالت الصحيفة أن سلاح الجو السوري استهدف بسلسلة غارات تحركات وتجمعات ومراكز لمقاتلي "داعش" الإرهابي في أقصى البادية الشرقية لمحافظة حمص، ما أدى لإيقاع إصابات محققة في صفوف التنظيم.
    وكان مصدر عسكري سوري أفاد لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق أن تنظيم "داعش" الإرهابي يستغل الدعم اللوجستي الأمريكي من حيث الاستطلاع وتشويش الاتصالات ومهاجمة نقاط عسكرية بشكل متكرر.

    وأكد خبراء عسكريون واستراتيجيون أن استمرار وجود "داعش" في البادية السورية مرتبط بالمصالح الأمريكية التي تستخدم وجوده كمبرر لبقاء قواتها من جهة، وكأداة لقطع الطريق بين العراق وسوريا وبين طهران وبيروت (أي قطع الطريق البري بين دول المحور).   

    وفي هذا الصدد اعتبر اللواء والخبير العسكري الإستراتيجي محمد عباس في حديثه لوكالة  "سبوتنيك" أن الولايات المتحدة تلعب دورا في دعم مجموعات " داعش" من أجل تكريس وجودها العسكري بحجة محاربته، وتسعى لقطع طريق بين البوكمال والتنف من أجل عدم تمكن دول المحور من ربط طرقها وتوحيدها، وقال:

    "الوجود الإرهابي في البادية هو وجود طبيعي عندما نتحدث عن الأطماع الأمريكية وعندما نقول أن أمريكا تستثمر في هذه المجموعات الإرهابية لكونها النسخة العربية من منظومة بلاك ووتر الأمريكية، وعندما نتحدث أيضا عن الدور الإسرائيلي الأمريكي في الاستثمار في قسد، فنتأكد تماما أن ما يحدث في المنطقة الشرقية هو محاولة فاشلة من قبل الأمريكي للإبقاء على "داعش" الذي يعتبر فزاعة تستخدمها واشنطن بالقول إن "داعش" باقية وإنها ستجدد نفسها، الأمر الذي يتطلب بقاء الوجود الأمريكي بحيث تضمن تحقيق أهداف إستراتيجية لها".

    جنود الجيش العربي السوري خلال مناورات في مواقع خطوط الهجوم الأمامية في حي مدينة منبج في محافظة حلب، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    الجيش السوري يتصدى لهجوم من "داعش" شرق دير الزور
    وأضاف اللواء عباس: "هناك هدف استراتيجي اليوم لأمريكا من مخيم الركبان، الذي يعتبر قاعدة لوجستية متقدمة للجيش الأمريكي، وغطاء طبيعي لتوليد داعش، وتكريسه من خلال مخيم الركبان الذي يقوم بإمداد داعش بالطاقة البشرية وأيضا يمنحه "بعد مجتمعي"، ويوفر الفرصة للقول أن بداية مدينة جديدة سوف تتشكل في هذه المنطقة، ستكون نقطة استقرار وانطلاق نحو البوكمال وأيضا تقدم لقسد ومجموعات أخرى من البوكمال باتجاه التنف"

    وأردف الخبير السوري: "هذا يعني أن هناك مصلحة أمريكية بعدم استقرار المنطقة من أجل الاستثمار في داعش، لأن الخط الممتد من البوكمال للتنف هو شريان حيوي ونقطة اتصال بين سوريا والعراق، بين طهران وبيروت، وكذلك يربط الحزام الصيني (طريق الحرير) بالبحر المتوسط، وبالتالي أوروبا، وبالتالي من مصلحة الولايات المتحدة السيطرة على هذه المنطقة ومنع سيطرة الدولة السورية على هذه المنطقة".

    وبالنسبة لدور "قسد"، قال اللواء عباس: "قسد لا حول لها ولا قوة، فهي منظومة أمريكية تنفذ ما تطلبه أمريكا منها، فهي هنا ليست صاحبة قرار وليست سيدة نفسها، فهي منتج أمريكي، ويتم اللعب على النزعة الانفصالية في شمال شرقي سوريا ويعدونهن بكيان أو دولة جديدة، فإسرائيل هي التي تسعى لتكريس دور قسد، وإسرائيل الآن تسعى ولها دور كبير في قطع الطريق الممتد من التنف إلى البوكمال".

    من ناحيته قال الدكتور والخبير محمد كمال الجفا لوكالة "سبوتنيك" حول هذا الموضوع: "المشكلة الأكبر التي تعترض إكمال إغلاق هذا الملف هي الولايات المتحدة الأمريكية وسيطرتها على نقطة التنف واستخدامها كقاعدة انطلاق واستنزاف واستقطاب لكل المقاتلين الإرهابيين المنهزمين من جبهات قتالية أخرى وحتى من الدواعش الذين يعتبرون قاعدة التنف نقطة دعم خلفية صديقة لهم.. علما أن القوات الأمريكية لم تدخل ولا مرة في عملية قتالية ضد داعش بل على العكس كانت تستهدف قوات الجيش العربي السوري أثناء ملاحقته فلول داعش التي تتحرك في محيط القاعدة أو حتى التي كانت تلتجئ إلى القاعدة بعد كل هجوم تشنه على القوات السورية وحلفائها".

    الجيش السوري قرب هجين في ريف دير الزور
    © Sputnik . Ahmad Hamdosh
    غارات أمريكية على معبر " البوكمال القائم" بين سوريا والعراق
    وتابع: "لازالت جيوب متعددة لداعش متواجدة في الصحراء السورية، وبقيت ضمن ثلاث مناطق جغرافية معقدة متباعدة متنقلة تعمل بمبدأ الذئاب المنفردة تقوم بعمليات خاطفة ضد مواقع الجيش العربي السوري والقوات الرديفة...  ومنذ انتهاء المعارك الكبرى ضد داعش في دير الزور وتحرير البوكمال والميادين وسياسة القضم والحصار التي اتبعها الجيش العربي السوري لم تستكمل هذه القوات تطهير كامل المناطق الصحراوية في ثلاث جيوب وهي:

    - الأولى..  الممتدة من جنوب السخنة بموازاة طريق تدمر دير الزور في بقعة مستطيلة تشغل نصف المسافة تقريبا ما بين السخنة ودير الزور بعرض غير محدد لكن بأحسن الأحوال لا يتجاوز عرض الجيب 20 كم .

    - الثانية..  تقع ما بين دير الزور والميادين غربا وهي أيضا غير محددة المساحة بدقة وتتراوح ما بين طول 35 كم وعرض 15 كم لكنها مناطق مقفرة مهجورة وإمكانية الحياة فيها معقدة وصعبة جدا والعناصر المتواجدة فيها من تنظيم داعش تعتمد على الإغارة الليلية والسرقة والحصول على الطعام والشراب ومهاجمة قوات الجيش وقوافل الأغذية والقوافل التجارية المتجهة إلى دير الزور.

    - المنطقة الأخيرة الثالثة..  هي الأكبر والأكثر غموضا وخطورة وتقع في مثلث الميادين البوكمال مقتربة من الحدود الأردنية قرب مطار الظهر يقدر طول المنطقة بـ 50 كم وعرضا بـ 20 كم وهذه المنطقة لم تقوم قوات الجيش بتطهيرها ويستغل عناصر داعش هذه الطبيعة الصحراوية القاسية في الاختباء والتحرك والتنقل والإغارة

    وأضاف الجفا: "كل هذه المناطق من الممكن أن يتم نقل العناصر إليها أو تقديم العون لها بالسلاح والذخيرة والغذاء عبر قاعدة التنف أو عبر خلايا نائمة لوجود بيئة حاضنة بدوية رعوية متنقلة بسبب وجود روابط عائلية وعشائرية ما بين قاطني هذه المناطق وبالتالي عملية تطهير هذه البقع الثلاث يحتاج جهود دولية وتنسيق ومعدات اتصال وأجهزة رؤية ليلية وآليات مخصصة للعمل في الظروف الصحراوية وقوات ضخمة جدا ورصد لا تستطيع سوريا حاليا تأمينها أو تفريغها لهذه الجبهات في ظل الأوليات المرتبطة بخطط الجيش العربي السوري في جبهات أخرى".

    انظر أيضا:

    بالتوازي مع معارك الشمال... "داعش" يهاجم الجيش السوري بريف حمص وسلاح الجو يتدخل
    الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة مع "النصرة" و"داعش" شمال حماة
    خبير: عملية الجيشين السوري والعراقي صفعة لمستثمري "داعش"
    الجيش السوري يدمر رتلا لـ"داعش" في البادية... وسلاح الجو ينقض
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حماران وحشيان يلهوان ويبدو أنهما يضحكان للكاميرا. الحيوان: حمار وحشي. موقع التصوير: منطقة نجورونجورو المحمية، تنزانيا
    المتأهلون السعداء لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2019
    بومبيو يوضح فشل باتريوت في التصدي لهجوم أرامكو
    بومبيو يوضح فشل "باتريوت" في التصدي لهجوم "أرامكو"
    إنفوجرافيك - أكبر طائرة برمائية الروسية في العالم
    أكبر طائرة برمائية روسية في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك